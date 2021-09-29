Друга відставка за рік: відомого футболіста звільнили з посади тренера українського клубу

Друга відставка за рік: відомого футболіста звільнили з посади тренера українського клубу

Василь Кобін офіційно залишив "Минай".

Головний тренер "Миная" Василь Кобін, який в минулому виступав за "Шахтар" і збірну України, звільнений зі своєї посади. Про це повідомляється на офіційному сайті закарпатського клубу.

Рішення було ухвалено на нараді керівників клубу. Зазначається, що президент "Миная" Валерій Пересоляк вкрай незадоволений турнірним становищем та останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК "Львів", який минайці програли з рахунком 1:2.

Клуб подякував Кобіну за роботу та побажав успіхів у подальшій тренерській діяльності.

Цікаво, що це другий за рік відхід Кобіна з посади головного тренера "Миная". Наприкінці березня після зустрічі Кобіна з президентом клубу було ухвалено спільне рішення припинити співпрацю за угодою сторін. А в червні Кобін знову очолив "Минай".

Під його керівництвом Кобіна "Минай" зіграв 64 матчі на офіційному рівні, в яких здобув 28 перемог.

За цей час "Минай" виграв Першу лігу, дебютував та здобув перші перемоги в УПЛ, а також виходив до півфіналу Кубка України.

У поточному сезоні "Минай" набрав 6 очок у 8 матчах і посідає передостаннє місце в УПЛ.

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