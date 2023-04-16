Друга втрата очок поспіль: "Барселона" сенсаційно не подужала одного з аутсайдерів Примери (відео)

"Барселона" у виїзному матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги зіграла внічию з "Хетафе" – 0:0 .

Упродовж гри команда Хаві домінувала на полі та створила кілька хороших моментів, однак Рафінья, Бальде та Левандовські не скористалися своїми шансами. Як підсумок, безгольова нічия.

Огляд матчу

Таким чином, "синьо-гранатові" вдруге поспіль втратили очки в Примері. Минулого туру команда Хаві на "Камп Ноу" розписала нічию з "Жироною" українця Віктора Циганкова (0:0).

"Барселона" (73 очки) продовжує впевнено лідирувати в Ла Лізі. Каталонці випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – на 11 балів. "Хетафе" (31 пункт) бореться за виживання і йде на 15-й позиції.

У наступному турі "блаугранас" 23 квітня приймуть "Атлетіко". "Хетафе" того ж дня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою".

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