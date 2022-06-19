Друге поспіль "золото": український гімнаст тріумфував на Кубку світового виклику у Словенії

Український гімнаст Ігор Радівілов став переможцем етапу Кубка світового виклику у словенському Копері.

Ігор Радівілов став найкращим у вправах на кільцях з результатом 14,050 бала.

"Срібло" виграв американець Райлі Лоос (13,700), а "бронзу - канадець Фелікс Блак'єр (13,450).

Ще один представник України - Петро Пахнюк - виборов "срібло" у вправах на коні, заробивши 13,750 бала. "Золото" здобув хорват Матео Жугець (14,050).

Зазначимо, що для Радівілова це друга поспіль перемога на етапах Кубка світового виклику. Минулого тижня він виборов "золото" в опорному стрибку на змаганнях у хорватському Осієку.

Крім того, "золото" Ігоря у вправах на кільцях - це перша нагорода України за останні три роки в цьому виді програми на рівні Кубка світу / Кубка світового виклику. Востаннє Радівілов перемагав у вправах на кільцях ще 2019 року на етапі в угорському Сомбатхеї.

Радівілов є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку.

29-річний спортсмен також є багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів світу та Європи.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська стрибунка з жердиною Марина Килипко здобула "бронзу" на турнірі у Фінляндії.

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