Другий літній трансфер: "Динамо" підписало гравця збірної України

Київське "Динамо" підписало півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 27-річний футболіст підписав зі столичним клубом контракт на п'ять років – до літа 2029-го.

Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". За "гірників" провів 8 матчів у всіх турнірах, голами не відзначався. Протягом двох сезонів виступав у складі "Маріуполя" (40 матчів, 6 голів).

Від сезону-2020/21 захищав кольори "Дніпра-1", провівши за дніпрян 102 матчі та відзначившись 20 забитими м'ячами.

На рахунку Піхальонка 8 матчів у складі збірної України. Він дебютував за національну команду 8 червня 2022 року в матчі Ліги націй проти Ірландії.

Минулого сезону Олександр зіграв у 31 матчі за "Дніпро-1" у всх турнірах, забив 6 голів та зробив 6 асистів.

Зазначимо, що Піхальонок став другим новачком киян цього літа. Раніше "Динамо" оформило трансфер півзахисника Максима Брагару, який минулого сезону виступав за одеський "Чорноморець".

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, програвши боротьбу за чемпіонство "Шахтарю". Команда Олександра Шовковського зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів і вже знає потенційних суперників.

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