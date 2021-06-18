Другий літній трансфер: "Шахтар" оголосив про підписання футболіста "Аякса"

Нападник Лассіна Траоре офіційно приєднався до "гірників".

Донецький "Шахтар" повідомив про перехід форварда амстердамського "Аякса" Лассіни Траоре.

Контракт 20-річного гравця з донецьким клубом розрахований до 2026-го року.

⚒ Лассина Траоре – в «Шахтере»! Добро пожаловать в клуб!



Контракт нападающего с «Шахтером» рассчитан на 5 лет.



✍️ Узнайте больше: https://t.co/O42AWJ4IAR. pic.twitter.com/XYOzaeZzgw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 18, 2021

На рахунку форварда 12 голів і 12 гольових передач в 31 матчі за "Аякс". Також футболіст забив 5 м'ячів в 14 поєдинках за збірну Буркіна-Фасо.

У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 м'ячів в 12 поєдинках чемпіонату Нідерландів. Також Лассіна відкрив рахунок голам у Лізі чемпіонів, розписавшись у воротах "Аталанти" (зіграв у 5 матчах групового етапу).

Це вже другий літній трансфер донецького клубу. Раніше "гірники" за 18 мільйонів євро купили півзахисника "Бенфіки" Педріньо.

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