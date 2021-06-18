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Другий літній трансфер: "Шахтар" оголосив про підписання футболіста "Аякса"

Другий літній трансфер: "Шахтар" оголосив про підписання футболіста "Аякса"

ФК Шахтар

Нападник Лассіна Траоре офіційно приєднався до "гірників".

Донецький "Шахтар" повідомив про перехід форварда амстердамського "Аякса" Лассіни Траоре

Контракт 20-річного гравця з донецьким клубом розрахований до 2026-го року.

На рахунку форварда 12 голів і 12 гольових передач в 31 матчі за "Аякс". Також футболіст забив 5 м'ячів в 14 поєдинках за збірну Буркіна-Фасо.

У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 м'ячів в 12 поєдинках чемпіонату Нідерландів. Також Лассіна відкрив рахунок голам у Лізі чемпіонів, розписавшись у воротах "Аталанти" (зіграв у 5 матчах групового етапу).

Це вже другий літній трансфер донецького клубу. Раніше "гірники" за 18 мільйонів євро купили півзахисника "Бенфіки" Педріньо.