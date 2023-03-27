Другий матч Ротаня за добу: молодіжна збірна України програла Італії в контрольному спарингу

Молодіжна збірна України (U-21) поступилася одноліткам з Італії у товариському матчі. Зустріч у Реджо-ді-Калабрія завершилася з рахунком 3:1 .

Господарі вийшли вперед на 19-й хвилині зусиллями Ловато. У другому таймі "синьо-жовті" зуміли зрівняти рахунок –Кащук відзначився на 68-й хвилині.

Однак перемога все ж залишилася за італійцями. Лоренцо Коломбо оформив дубль, забивши на 71-й та 82-й хвилинах.

Зазначимо, що в матчі проти Італії українською "молодіжкою" керував Руслан Ротань, який лише вчора на чолі головної національної команди протистояв Англії на "Вемблі" у стартовому поєдинку відбору до Євро-2024.

Для молодіжної збірної України це був другий товариський матч у березні. Раніше "синьо-жовті" перемогли Данію – 3:2.

Нагадаємо, від 21 червня до 8 липня збірна України U-21 виступить у фінальній частині чемпіонату Європи-2023. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі стали Іспанія Хорватія та Румунія.

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