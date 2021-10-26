Другий найдорожчий футболіст планети ризикує більше не вийти на поле в 2021 році - ЗМІ

Другий найдорожчий футболіст планети ризикує більше не вийти на поле в 2021 році - ЗМІ

Серйозна втрата для його клубу.

Дортмундська " Боруссія " зазнала серйозної кадрової втрати.

Як повідомляє Bild, "джмелі" до кінця 2021 року втратили свого найкращого бомбардира команди - Ерлінга Голанда.

За інформацією джерела, у 21-річного норвезького футболіста розрив м'язів стегна. Це означає, що до тренувань у загальній групі футболіст зможе повернутися лише за шість тижнів. Потенційно, гравець може повернутися до складу наприкінці грудня, але не факт, що головний тренер одразу надасть йому ігровий час.

"Я не лікар, не хочу спекулювати на цю тему. Ерлінг травмований. У нього пошкоджено те саме стегно, але в іншому місці", - зазначив керманич "Боруссії" Марко Розе.

Колишній нападник "Айнтрахта" Ян Оге Ф'єртофт, який є близьким другом сім'ї Голандів, сказав: Може статися так, що гра проти "Аякса" була для нього останньою цього року.

Таким чином, якщо невтішний прогноз щодо Голанда підтвердиться, то він пропустить гру з мюнхенською "Баварією" в Бундеслізі, а також не допоможе дортмундцям у трьох наступних турах групової стадії Ліги чемпіонів.

Цього сезону на рахунку Голанда 13 забитих голів та чотири асисти в десяти поєдинках за клуб у всіх турнірах. Зокрема, в Бундеслізі він засмутив суперників дев'ять разів та віддав три результативні передачі в шести зустрічах;

Наразі "Боруссія" посідає друге місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після дев'яти турів в активі команди Розе 21 бал, що на один менше, ніж у "Баварії". В Лізі чемпіонів, своєю чергою, дортмундці йдуть другими, маючи в своєму активі шість очок;

Наступний матч "Боруссія" проведе 26 жовтня. Це буде домашня дуель 2-го раунду Кубка Німеччини проти "Інгольштадту".

Додамо, що Голанд наразі є другим найдорожчим футболістом у світі. Вартість 21-річного гравця становить 150 млн євро. Ерлінг за цим показником поступається лише зірці французького ПСЖ - Кіліану Мбаппе (160 млн).

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