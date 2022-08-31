Другий поспіль хет-трик Голанда допоміг "Манчестер Сіті" знищити новачка АПЛ

Поєдинок завершився з рахунком 6:0 на користь команди Хосепа Гвардіоли.

Ще до перерви трьома голами у воротах "лісовиків" відзначився зірковий форвард "городян" Ерлінг Голанд. Це його другий хет-трик поспіль в АПЛ. У минулому турі 22-річний норвежець відправив три голи у ворота "Крістал Пелас".

У другому таймі господарі добили суперника ще трьома голами. Свої імена на табло "вписали" Жуан Канселу та Хуліан Альварес, який оформив дубль.

Додамо, що "Ноттінгем Форест" повернувся до елітного дивізіону Чемпіонату Англії після 23-річної перерви. "Ноттінгем Форест" - дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів (1979, 1980). Також команда вигравала чемпіонат Англії, двічі - Кубок Англії і чотири рази - Кубок ліги. Також в активі у "лісників" Суперкубки Англії та Європи.

"Манчестер Сіті" з 13 очками посідає другу сходинку в АПЛ. "Ноттінгем Форест" з 4 балами йде 15-м у турнірній таблиці.

У наступному турі підопічні Гвардіоли на виїзді зіграють з "Астон Віллою", а "Ноттінгем" прийматиме іншого новачка елітного дивізіону - "Борнмут". Обидва поєдинки заплановано на 3 вересня.

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