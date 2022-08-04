"Другий шанс": у Мережі з'явилося ефектне промо у вуличному стилі до бою-реваншу між Усиком та Джошуа (відео)

Компанія Matchroom Boxing зробила яскраве відеопрев'ю до повторної битви між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Відео зроблено у вуличному стилі, де боксери поміж будинків спочатку проводять тренування, а потім виходять на бій. Усе це відбувається за присутності величезної кількості вболівальників.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Matchroom Boxing у Twitter.

"Другий шанс", - йдеться в дописі до відео. Судячи з усього, портал натякає на перемогу британця.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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