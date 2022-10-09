Другий титул поспіль: визначився чемпіон Формули-1 сезону-2022

Пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен став чемпіоном Формули-1 в сезоні-2022.

У неділю, 9 жовтня, нідерландець виграв Гран-прі Японії, завдяки чому достроково гарантував собі чемпіонський титул.

Не обійшлося також без скандалу. Потужна злива суттєво скоротила кількість кіл, які довелося долати гонщикам. Через це вони не проїхали 75 відсотків дистанції, тому повинні були отримати меншу кількість очок. Це не дозволило б Ферстаппену стати чемпіоном уже в Японії.

Однак організатори вирішили інакше та нарахувала пілотам повні очки за гран-прі Японії. Рішення мотивоване тим, що частково очки нараховуються за заїзди, які були зупинені та не відновлені, але цього разу пілоти змогли фінішувати.

Таким чином, Ферстаппен став недосяжним для свого головного конкурента Шарля Леклера з "Феррарі" в загальному заліку та гарантував собі перемогу в чемпіонаті. Для 25-річного нідерладнця це другий титул поспіль, адже він також тріумфував минулого сезону.

За кількістю виграних чемпіонств Ферстаппен наздогнав Фернандо Алонсо, Міку Хаккінена, Емерсона Фіттіпальді, Джима Кларка, Грема Хілла та Альберто Аскарі. Серед чинних пілотів більше титулів лише у Льюїса Гемілтона (7) і Себастьяна Феттеля (4).

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