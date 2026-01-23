Друга поспіль росіянка: Світоліна дізналася суперницю в 1/8 фіналу Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) дізналася свою суперницю в 1/8 фіналу Australian Open-2026.

За вихід до чвертьфіналу австралійського мейджора 31-річна українка позмагається із сьомою рекеткою світу – нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою.

У третьому раунді змагань 18-річна Андрєєва перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе з рахунком 6:3, 6:4.

Світоліна та Андрєєва перетиналися на корті одного разу – в березні минулого року українка поступилася суперниці з держави-агресорки у чвертьфіналі турніру в американському Індіан-Веллсі.

Для Еліни це буде другий поспіль матч проти росіянки на Australian Open-2026. У третьому колі перша ракетка України здолала "нейтральну" Діану Шнайдер з РФ.

Перед цим Світоліна також перемогла іспанку Крістіну Букшу та обіграла польку Лінду Клімовічову.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основі турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Зазначимо, що найкращим результатом Еліни на Australian Open є три виходи до чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці турніру американки Медісон Кіз.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.