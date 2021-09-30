Дружина ексзірки "Реала" заскочила його в ліжку зі своєю найкращою подругою: скандальні подробиці

Дружина ексзірки "Реала" заскочила його в ліжку зі своєю найкращою подругою: скандальні подробиці

Відомий футболіст Фернандо Гаго розлучився з тенісисткою Хіселою Дулко після того, як вона викрила його у зраді.

Колишній півзахисник "Реала" Фернандо Гаго розлучився з тенісисткою Хіселою Дулко після того, як вона "спіймала" його на подружній зраді.

Аргентинський футболіст був у ліжку з найкращою подругою його дружини - власницею танцювальної школи Веронікою Лаффітте, коли Хісела раптово повернулася додому.

Деталі скандальної історії розповіла журналістка Синтія Фернандес в ефірі аргентинського телебачення. Інцидент трапився в будинку Гаго та його вже колишньої дружини, пише видання The Sun.

"Хісела "заскочила" їх у власному будинку, у своєму ліжку. Вони відчинила двері та побачила Фернандо з іншою жінкою. Вони одружилися десять років тому і мають трьох дітей. Вони розлучилися через невірність. Гаго зрадив її з найкращою подругою, з якою Жизель спілкувалася, оскільки їхні діти ходили в одну школу", - заявила Фернандес.

Зазначимо, що ні Гаго, ні Дулко поки що ніяк не відреагували на інформацію, яку оприлюднила аргентинська журналістка.

Фернандо Гаго та Хісела Дулко, instagram.com/giseladulko

Фернандо Гаго, instagram.com/fergago5oficial

Хісела Дулко, instagram.com/giseladulko

Хісела Дулко, instagram.com/giseladulko

35-річний Гаго завершив ігрову кар'єру в 2020 році. Від 2007 до 2012 року він захищав кольори мадридського "Реала", за який провів 92 поєдинки та відзначився одним забитим м'ячем. Цього року він розпочав тренерську кар'єру в аргентинському клубі "Альдосіві".

36-річна Хісела Дулко за свою кар'єру виграли 4 титули серії WTA в одиночному розряді. Її найкращим результатом була 26-та сходинка світового рейтингу.

Фернандо та Хісела одружилися в липні 2011 року. На весіллі були присутні багато зірок футболу та тенісу. У них є троє дітей віком вісім, шість і три роки.

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