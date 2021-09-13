Дружина футболіста "Динамо" повністю оголилася для фото: під час вагітності

"Надспекотний" кадр.
Дружина захисника київського "Динамо" Артема Шабанова Юлія поділилася з шанувальниками пікантним знімком під час вагітності.
Дівчина опублікувала в Instagram фото, на якому вона повністю оголилася. Інтимні місця Юлія прикрила руками.
Шанувальники розхвалили дружину Шабанова за цей кадр. "Фото шикарне", "Божественно гарно", "Красиве фото", "Стільки ніжності і краси", - писали вони.
Цікаво, що вагітність і раніше не була у Юлії перешкодою для публікації сміливих фото:
- Шабанов та його дружина чекають на первістка.
- Весілля пара зіграла влітку 2021 року, коли Юлія вже була вагітною.