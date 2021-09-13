Дружина футболіста "Динамо" повністю оголилася для фото: під час вагітності

Дружина футболіста "Динамо" повністю оголилася для фото: під час вагітності

"Надспекотний" кадр.

Дружина захисника київського "Динамо" Артема Шабанова Юлія поділилася з шанувальниками пікантним знімком під час вагітності.

Дівчина опублікувала в Instagram фото, на якому вона повністю оголилася. Інтимні місця Юлія прикрила руками.

instagram.com/yulichka_queen

Шанувальники розхвалили дружину Шабанова за цей кадр. "Фото шикарне", "Божественно гарно", "Красиве фото", "Стільки ніжності і краси", - писали вони.

Цікаво, що вагітність і раніше не була у Юлії перешкодою для публікації сміливих фото:

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

instagram.com/yulichka_queen

Шабанов та його дружина чекають на первістка.

Весілля пара зіграла влітку 2021 року, коли Юлія вже була вагітною.

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