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Дружина футболіста "Динамо" повністю оголилася для фото: під час вагітності

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Дружина футболіста "Динамо" повністю оголилася для фото: під час вагітності

instagram.com/yulichka_queen

"Надспекотний" кадр.

Дружина захисника київського "Динамо" Артема Шабанова Юлія поділилася з шанувальниками пікантним знімком під час вагітності.

Дівчина опублікувала в Instagram фото, на якому вона повністю оголилася. Інтимні місця Юлія прикрила руками.

instagram.com/yulichka_queen / ©
instagram.com/yulichka_queen

Шанувальники розхвалили дружину Шабанова за цей кадр. "Фото шикарне", "Божественно гарно", "Красиве фото", "Стільки ніжності і краси", - писали вони.

Цікаво, що вагітність і раніше не була у Юлії перешкодою для публікації сміливих фото:

instagram.com/yulichka_queen / ©
instagram.com/yulichka_queen
instagram.com/yulichka_queen / ©
instagram.com/yulichka_queen
instagram.com/yulichka_queen / ©
instagram.com/yulichka_queen
instagram.com/yulichka_queen / ©
instagram.com/yulichka_queen
  • Шабанов та його дружина чекають на первістка.
  • Весілля пара зіграла влітку 2021 року, коли Юлія вже була вагітною.
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