Дружина Усика - про росіянина Повєткіна: почав телефонувати і розповідати, що в Україні щось не так

Дружина Усика - про росіянина Повєткіна: почав телефонувати і розповідати, що в Україні щось не так

Катерина Усик висміяла дзвінок "Російського витязя" до свого чоловіка.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика Катерина розповіла, що російський боксер Олександр Повєткін телефонував її чоловіку після повномасштабного вторгнення РФ до України.

За її словами, "Російський витязь" хотів донести Усику своє бачення того, що відбувається в нашій країні. Очевидно, інформацію Повєткін отримує з російської пропаганди.

"Я скажу, що є адекватні боксери, і у російському світі вони теж є. Те, що Повєткін почав щось там розповідати, він не розуміє взагалі нічого. Він почав телефонувати Сашку та розповідати історії, що в нас щось не так, що нам щось здається.

Як він може знати, що в нас? Багато хто взагалі відморозився. Не підтримали, нічого не написали. А у мирний час були дзвінки якісь, братернє серце, те, те. Зараз дивлюся - яке братнє серце? Боже мій? Все, війна розкрила всі карти, всіх людей. Боксери, не боксери - просто всіх. На жаль, такою ціною - це просто жах, але всі показали люди, хто є хто, і це, напевно, повинне було статися", - сказала Катерина в інтерв'ю YouTube-каналу PravdaTUT Lviv.

Раніше повідомлялося, що призерка Паралімпіади-2020 продасть медаль, щоб зібрати кошти на відновлення рідного університету.

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