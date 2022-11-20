Дружинам футболістів заборонили короткі спідниці та глибокі вирізи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі

Другим половинкам гравців збірної Англії порадили вдягатися досить скромно з огляду на традиції Близького Сходу.

Дружинам та нареченим футболістів збірної Англії рекомендували бути стриманими у виборі вбрання для поїздки на чемпіонат світу-2022 до Катару.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Подруги трьох англійських гравців звернулися до особистих стилістів, щоб переконатися, що вони своїм зовнішнім виглядом не будуть викликати осуд з боку мешканців консервативної ісламської країни, де суворо заборонені топи з глибоким вирізом і короткі спідниці.

Так, щоб продемонструвати повагу до місцевих традицій, кохані англійських футболістів нададуть перевагу лляним брючним костюмам і довгим сукням із закритими руками.

Видання пише, що подруга захисника збірної Англії Люка Шоу Анушка Сантос, дівчина центрбека Джона Стоунза Лів Нейлор та наречена форварда Маркуса Рашфорда Лючія Лой звернулися за допомогою щодо стилю перед прибуттям на перший матч ЧС-2022, в якому родоначальники футболу 21 листопада зіграють проти Ірану.

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Стилістка Конні Джонс із Манчестера допомогла трьом дівчатам футболістів із вибором відповідного вбрання не лише на матчі, а й для вечорів та відвідувань ресторанів. Вони взяли з собою до Катару валізи з дизайнерським одягом, косметикою та прикрасами, але залишили вдома топи з глибоким вирізом, обтислі шорти та відкриті спідниці

Водночас повідомляється, що підтримувати команду в футболках збірної Англії з іменами своїх коханих, що є традицією під час матчів ЧС, дівчатам все ж дозволено. Стилістка також порадила їм обирати шалики, щоб прикрити шию, та нібито у такий спосіб приховати фігуру.

На ЧС-2022 збірна Англії зіграє в групі B з Іраном, США та Уельсом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди квартету.

Мундіаль стартує сьогодні, 20 листопада, матчем збірної країни-господарки турніру проти Еквадору. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

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