Дружину парагвайського футболіста вбили під час перестрілки на концерті

Дружину парагвайського футболіста вбили під час перестрілки на концерті

Вона отримала смертельне поранення в голову.

Трагедією завершився музичний фестиваль в столиці Парагваю - Асунсьоні.

Так, за інформацією Insider, під час виступу гурту Binomio de Oro в VIP-зоні амфітеатру імені Хосе Асунсьйона Флореса загинула дружина футболіста "Олімпії" Івана Артуро Торреса - Крістіна Віта Аранда.

Зазначимо, що 29-річна дівчина, яка була фітнес-моделлю та блогером, померла незабаром після того, як її доправили до лікарні з кульовим вогнепальним пораненням у голову. 30-річний захисник клубу "Олімпія" Торрес також був присутній на заході та допоміг доставити дружину до лікарні. Зазначається, що жінка 25 хвилин перебувала у реанімації, а потім померла.

Окрім того, жертвою інциденту також став чоловік на ім'я Маркос Ігнасіо Рохас Мора, а поранення отримали чотири особи віком від 23 до 40 років. За непідтвердженими даними, передбачуваною метою стрілянини був торговець наркотиками.

Кристина разом із чоловіком виховували трьох дітей. Іван Торрес, відомий парагвайський захисник, від 2015 року захищає кольори "Олімпії" з Асунсьйона, грав за збірну своєї країни.

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