ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1104
Час на прочитання
1 хв

Дружина Усика поділилася першими емоціями після перемоги чоловіка над Верховеном (відео)

Катерина Усик розповіла про свої хвилювання за чоловіка під час бою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик з дружиною Катериною / Фото: Денис Дідківський

Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика, прокоментувала його перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Першими емоціями після перемоги чоловіка Катерина поділилася у коментарі ТСН.

© Валерія Ковалінська / ТСН

"Я так шокована. В який момент повірила, що Олександр перемагає? Напевно, десь з 9-го раунду. З 9-го чи з 10-го. Насправді — з першого. Я у свого чоловіка дуже вірю. І я знаю, що він все зможе. Що я кажу чоловікові перед боєм? Що я його кохаю", — сказала Катерина.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном.

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie