Дружина Усика поділилася першими емоціями після перемоги чоловіка над Верховеном (відео)

Олександр Усик з дружиною Катериною / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика, прокоментувала його перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Першими емоціями після перемоги чоловіка Катерина поділилася у коментарі ТСН.

© Валерія Ковалінська / ТСН

"Я так шокована. В який момент повірила, що Олександр перемагає? Напевно, десь з 9-го раунду. З 9-го чи з 10-го. Насправді — з першого. Я у свого чоловіка дуже вірю. І я знаю, що він все зможе. Що я кажу чоловікові перед боєм? Що я його кохаю", — сказала Катерина.

Реклама

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном.

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Реклама

Новини партнерів