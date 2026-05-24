Дружина Усика поділилася першими емоціями після перемоги чоловіка над Верховеном (відео)
Катерина Усик розповіла про свої хвилювання за чоловіка під час бою.
Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика, прокоментувала його перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Першими емоціями після перемоги чоловіка Катерина поділилася у коментарі ТСН.
"Я так шокована. В який момент повірила, що Олександр перемагає? Напевно, десь з 9-го раунду. З 9-го чи з 10-го. Насправді — з першого. Я у свого чоловіка дуже вірю. І я знаю, що він все зможе. Що я кажу чоловікові перед боєм? Що я його кохаю", — сказала Катерина.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.
Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.
