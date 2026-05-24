Дружина Усика зворушливо відреагувала на перемогу чоловіка

Дружина Усика Катерина активно вболівала за свого чоловіка у поєдинку проти нідерландського боксера Ріко Верховена.

Катерина Усик

Катерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик, дружина чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика привітала чоловіка з перемогою в бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Люблю тебе, мій чемпіоне», — написала Усик в Instagram.

Раніше вона прокоментувала перемогу Олександра: «Я так шокована. В який момент повірила, що Олександр перемагає? Напевно, десь від 9-го раунду. Від 9-го чи від 10-го. Насправді — від першого. Я у свого чоловіка дуже вірю. І я знаю, що він все зможе. Що я кажу чоловікові перед боєм? Що я його кохаю», — сказала Катерина.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді та відстояв чемпіонські пояси в надважкій вазі.

На кону в поєдинку стояли пояси WBC та The Ring — українець успішно відстояв їх у ринзі. Також Усик втримав звання чемпіона світу за версіями WBA та IBF.

Перемога над Верховеном — 25-та у професійній кар’єрі Усика (25-0, 15 КО). Також він вшосте поспіль після переходу в гевівейт успішно провів захист чемпіонських титулів.

Ріко Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі понад 11 років.

