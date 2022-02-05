Дубль 35-річного ветерана дозволив "Мілану" за чотири хвилини перемогти в дербі "Інтер" у Серії А

Дубль 35-річного ветерана дозволив "Мілану" за чотири хвилини перемогти в дербі "Інтер" у Серії А

Тепер різниця між принциповими суперниками складає дише один бал.

"Мілан" у рамках 24-го туру Серії А здобув перемогу в дербі над "Інтером" із рахунком 2:1 .

Зазначимо, що відкрили рахунок у цій зустрічі футболісти "нерадзуррі" - відзначився Іван Перішич. Його гол було забито на 38 хвилині .

Попереду гравці "Інтера" були аж до 75 хвилини , поки своє слово тоді не сказав форвард номінальних гостей - Олів'є Жиру. 35-річний француз пробив голкіпера "Інтера", відновивши паритет у грі. Не встигли підопічні Сімоне Індзагі отямитися, як Жиру за чотири хвилини вивів "Мілан" уперед.

Як з'ясувалося, саме дубль нападника вирішив долю цього протистояння, принісши "Мілану" таку важливу перемогу.

Додамо, що догравали матч футболісти "россонері" в меншості - пряму червону картку в додатковий час перед собою побачив захисник Тео Ернандес.

"Мілан" після цієї перемоги набрав 52 очки та впритул наблизився до "Інтера", який після цієї гри залишився з 53 балами, продовжуючи очолювати турнірну таблицю внутрішньої першості. Щоправда, "нерадзуррі" провели на матч менше;

Наступний поєдинок у Серії А "россонері" проведуть у неділю, 13 лютого, коли вдома приймуть "Сампдорію" українця Владислава Супряги. Перед цим (9 лютого, прим.) "Мілан" у рідних стінах в рамках чвертьфіналу Кубка Італії поміряється силами з "Лаціо";

Що стосується "Інтера", то вони наступного туру зіграють на виїзді з "Наполі" (12 лютого). За чотири дні до цього вони вдома прийматимуть "Рому" в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії.

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