Дубль бразильського таланта: "Реал" перед матчем з "Шахтарем" злетів на вершину Ла Ліги (відео)

Дубль бразильського таланта: "Реал" перед матчем з "Шахтарем" злетів на вершину Ла Ліги (відео)

Підопічні Карло Анчелотті мінімально перемогли "Ельче", граючи понад пів тайму в більшості.

Мадридський "Реал" здолав "Ельче" у гостьовому поєдинку 12-го туру іспанської Ла Ліги з рахунком 2:1 .

"Королівський клуб" забив по голу в кожному з таймів. Героєм зустрічі став 21-річний форвард Вінісіус Жуніор - бразилець вразив ворота суперників на 22-й і 73-й хвилинах.

На 86-й хвилині нападник господарів Пере Мілья забив гол, який подарував його команді надію на спасіння, проте "вершкові" втримали переможний рахунок до фінального свистка.

Варто зауважити, що на 63-й хвилині півзахисник "Ельче" Рауль Гуті отримав другу жовту картку і був вилучений з поля, тому завершували матч господарі удесятьох.

Після цієї перемоги "вершкові" (24 очки) очолили турнірну таблицю Примери, обійшовши за додатковими показниками "Реал Сосьєдад". "Ельче" залишився на 15-й позиції з 10 балами.

3 листопада мадридці приймуть донецький "Шахтар" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, а 6 листопада підопічні Анчелотті в Ла Лізі зустрінуться з "Райо Вальєкано"

"Ельче" у наступному поєдинку Примери 7 листопада на виїзді зійдеться з "Мальоркою".

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