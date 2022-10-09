Дубль Буяльського, травма голкіпера та повітряна тривога: "Динамо" розбило "Рух" в матчі УПЛ

Київське "Динамо" виявилося сильнішим за львівський "Рух" у поєдинку 6-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 3:0 .

Підопічні Мірчі Луческу вийшли вперед наприкінці першого тайму. Після подачі з лівого флангу воротар львів'ян Юрій Паньків невдало вибив м'яч на ногу Віталію Буяльському, а той розстріляв порожні ворота.

На жаль, просто перед перервою травму отримав воротар киян Денис Бойко. Крізь біль він вийшов на другий тайм, але вже невдовзі поступився місцем на полі третьому кіперу команди Руслану Нещерету. Додамо, що наразі в лазареті також перебуває основний голкіпер "Динамо" та збірної України Георгій Бущан.

На 60-й хвилині динамівці забили другий гол у ворота львівського клубу. Удар Дениса Гармаша заблокував захисник суперників, але з відскоку Буяльський оформив дубль у порожні ворота.

Додамо, що на 79-й хвилині поєдинок було призупинено через повітряну тривогу. Одразу після сигналу сирени головний арбітр Ігор Пасхал забрав команди з поля до укриття. Матч відновився через 1,5 години, коли загроза ракетного удару минула.

Щойно гру було продовжено Олександр Тимчик потужним ударом з лінії штрафного відправив третій м'яч до сітки воріт львів'ян.

"Динамо" - "Рух": турнірне становище після матчу

"Динамо" з 9 очками піднялося на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Рух" з 4 балами посідає 13-ту позицію.

У наступному турі кияни 16 жовтня у Львові зіграють з "Шахтарем", а "Рух" того ж дня зустрінеться з лідером чемпіонату, "Дніпром-1".

Нагадаємо, в четвер, 13 жовтня, "Динамо" в Кракові прийматиме французький "Ренн" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Три стартові матчі в турнірі "біло-сині" програли та перебувають на дні турнірної таблиці.

Читайте також:

Вернидуб досі без перемог: "Кривбас" у меншості взяв очко проти "Минаю" в УПЛ

Хет-трик Довбика: "Дніпро-1" розгромив "Зорю" та видерся на вершину турнірної таблиці УПЛ

Сплутав Алієва із Зозулею: коментатор матчу УПЛ припустився епічного "ляпу" (відео)