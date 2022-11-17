Дубль Циганкова: "Динамо" в перенесеному матчі обіграло аутсайдера УПЛ (відео)

Команда Мірчі Луческу впоралася з "Інгульцем", який нещодавно звільнив головного тренера.

Київське "Динамо" перемогло петровський "Інгулець" у перенесеному матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:2 .

"Біло-сині" повели в рахунку на 32-й хвилині. Пенальті реалізував Віктор Циганков.

А в компенсований до першого тайму час динамівці змогли подвоїти свою перевагу. Класну комбінацію киян ударом у порожні ворота з декількох метрів завершив все той же Циганков.

У другій половині зустрічі "Інгулець" скоротив відставання – Артем Сітало забив на 62-й хвилині, але уникнути поразки петровцям не вдалося.

Додамо, що декілька днів тому "Інгулець" оголосив про звільнення Сергія Лавриненка з посади головного тренера. До матчу з "Динамо" команду готував Младен Бартулович.

"Динамо" набрало 23 очки та піднялося на четверту сходинку в таблиці УПЛ. "Інгулець" йде останнім, маючи 7 пунктів у своєму активі.

У наступному турі кияни 21 листопада зіграють проти "Вереса", а петровці того ж дня поміряються силами зі "Львовом".

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