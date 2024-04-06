Дубль Де Брейне допоміг "Манчестер Сіті" розбити суперника і зрівнятися за очками з лідером АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді переміг "Крістал Пелас" у стартовому матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 2:4 .

Господарі вийшли вперед вже в дебюті зустрічі – на третій хвилині відзначився Жан-Філіп Матета. На 13-й хвилині "городяни" відповіли голом Кевіна Де Брейне.

На перерву команди вирушили за паритету в рахунку, а в другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли довели свою перевагу в класі. На 47-й хвилині чинних чемпіонів Англії вивів уперед 19-річний Ріко Льюїс.

На 66-й хвилині "небесно-блакитні" збільшили свою перевагу – Ерлінг Голанд забив після передачі Де Брейне. Ще через чотири хвилини Де Брейне оформив дубль, скориставшись пасом Родрі.

Наприкінці матчу "орлам" вдалося відквитати один м'яч. На 86-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Одсонн Едуар.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті"

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (70 очок) піднявся на друге місце в АПЛ. "Городяни" зрівнялися за очками з лідером "Ліверпулем", який має матч у запасі. "Крістал Пелас" (30 пунктів) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Гвардіоли 13 квітня прийме "Лутон". Днем пізніше підопічні Олівера Гласнера на виїзді зіграють з "Ліверпулем".

Читайте також:

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Євро-2024: букмекери назвали фаворитів чемпіонату Європи з футболу