Дубль Довбика дозволив "Ромі" з розгромом вийти до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився дублем у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Сампдорії", який завершився розгромною перемогою римлян з рахунком 4:1 .

Поєдинок відбувся на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Українець вийшов у стартовому складі "вовків" і ще в першому таймі двічі вразив ворота суперника – на 9-й і 19-й хвилинах.

Для Артема це перший дубль у футболці римського клубу. Загалом у його активі 8 голів та один асист у 21 матчі за "Рому" в усіх турнірах.

Українець провів на полі 78 хвилин, після чого його замінив Ельдор Шомуродов.

Огляд матчу "Рома" – "Сампдорія"

У чвертьфіналі Кубка Італії суперником "Роми" стане "Мілан", який в 1/8 фіналу розгромив "Сассуоло" (6:1).

В інших парах 1/4 фіналу Кубка Італії зустрінуться: "Ювентус" – "Емполі", "Болонья" – "Аталанта" та "Лаціо" – "Інтер" / "Удінезе".

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