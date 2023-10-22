Дубль Довбика за 4 хвилини допоміг "Жироні" з яскравим камбеком розбити аутсайдера Ла Ліги (відео)

Ще один українець Віктор Циганков пропустив поєдинок через пошкодження.

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика розгромила "Альмерію" в домашньому матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги – 5:2 .

Початок поєдинку вийшов провальним для "біло-червоних" – до 24-ї хвилини гості вже вигравали з різницею у два голи завдяки дублю Лео Баптістао.

Однак підопічні Мічела ще до перерви зуміли не лише відігратися, а й повести в рахунку. Спершу на 37-й хвилині Іван Мартін скоротив відставання господарів. А потім настав зірковий час Довбика – український форвард оформив дубль, забивши на 39-й і 43-й хвилинах.

Для Артема ці голи стали 4-м і 5-м у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії. Також у його активі дві результативні передачі.

Після перерви "Жирона" довела справу до розгрому, ще двічі вразивши ворота суперника. Обидва голи було забито вже після того, як на 67-й хвилині замість Довбика на заміну вийшов Крістіан Стуані.

На 71-й хвилині перевагу господарів збільшив Савіо, а остаточний рахунок поєдинку на 85-й хвилині встановив Стуані.

Додамо, що Циганков пропустив матч через пошкодження. Цього тижня Віктор повернувся до тренувань з "Жироною".

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Жирона" (25 очок) посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись мадридському "Реалу", який лідирує в чемпіонаті, лише за додатковими показниками. "Альмерія" замикає турнірну таблицю, маючи три бали у своєму активі.

У наступному турі команда Довбика і Циганкова 27 жовтня прийме "Сельту". Днем пізніше "Альмерія" вдома зіграє проти "Лас-Пальмаса".

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