Дубль Голанда: "Манчестер Сіті" обіграв "Евертон" з Миколенком та очолив АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка в домашньому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився з рахунком 2:0 .

Героєм зустрічі став норвезький форвард "городян" Ерлінг Голанд, який оформив дубль. На 71-й хвилині 23-річний норвежець вивів свою команду вперед, вдало зігравши на підбиранні після подачі з кутового та з меж штрафного майданчика розстрілявши ворота Джордана Пікфорда.

На 85-й хвилині Голанд подвоїв перевагу підопічних Хосепа Гвардіоли. Цього разу він отримав пас з глибини від Кевіна Де Брейне, у силовій боротьбі пройшов захисника "ірисок" Джерреда Брентвейта та точно пробив низом у дальній кут.

Голи у ворота "Евертона" стали для Голанда 15-м та 16-м цього сезону АПЛ і вивели його на перше місце в перегонах бомбардирів. Найближчий переслідувач норвежця – нині травмований нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах, який забив 14 м'ячів.

Таким чином, Голанд нарешті перервав свою гольову засуху. До зустрічі з "ірисками" він востаннє забивав ще наприкінці листопада минулого року в поєдинку Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига". Від початку грудня до кінця січня Ерлінг був травмований і пропустив 10 матчів у всіх турнірах.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" на матч проти "Манчестер Сіті" та провів на полі увесь поєдинок. Ця гра стала для 24-річного українця 19-ю поточного сезону АПЛ, у його активі два голи.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Манчестер Сіті" (52 очки) піднятися на перше місце в АПЛ. "Городяни" випередили в турнірній таблиці "Ліверпуль", який за однакової кількості матчів має у своєму активі 51 бал.

"Евертон" (19 пунктів) залишився в зоні вильоту на 18-й позиції. В листопаді минулого року мерсисайдський клуб позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі команда Гвардіоли 17 лютого прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, а "іриски" 19 лютого вдома зустрінуться з "Крістал Пелас".

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