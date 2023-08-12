Дубль Голанда: "Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу в матчі-відкритті нового сезону АПЛ

"Городяни" успішно розпочали чемпіонат, але втратили Кевіна Де Брейне через травму.

"Манчестер Сіті" на виїзді розгромив "Бернлі" у стартовому матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24. Гра завершилася з рахунком 0:3 .

Героєм поєдинку став найкращий бомбардир минулого сезону АПЛ Ерлінг Голанд. Норвезький форвард відкрив рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі, забивши у дотик з меж карного майданчика після скидання головою від Родрі.

На 36-й хвилині Голанд подвоїв перевагу "городян" потужним ударом під поперечину після пасу Хуліана Альвареса.

У другому таймі чинні чемпіони Англії довели справу до розгрому. На 76-й хвилині точним ударом відзначився Родрі.

Новачку нового сезону АПЛ довелося завершувати поєдинок у меншості – на 90+4-й хвилині пряму червону картку отримав Анасс Зарурі.

Зазначимо, що вдалий початок сезону для команди Хосепа Гвардіоли затьмарила травма Кевіна Де Брейне. Бельгієць вийшов на поле у стартовому складі, але отримав пошкодження та не зміг продовжити гру. Лідера "небесно-блакитних" на 23-й хвилині замінив новачок команди Матео Ковачич.

У другому турі АПЛ "городяни" 19 серпня прийматимуть "Ньюкасл", а підопічні Венсана Компані наступний свій матч проведуть 27 серпня вдома з "Астон Віллою".

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