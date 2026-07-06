Дубль Голанда приніс Норвегії перемогу над Бразилією та вихід до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Норвегії / © Associated Press

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Збірна Норвегії перемогла команду Бразилії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 3-й хвилині зустрічі норвежці могли відкривати рахунок, але гол Патріка Берга було скасовано через офсайд у Александера Серлота, який віддавав передачу з правого флангу.

На 14-й хвилині вже бразильці мали чудовий шанс повести в рахунку. Крістоффер Аєр у підкаті збив Матеуса Кунью у власному штрафному майданчику — рефері після перегляду відеоповтору (VAR) призначив пенальті.

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Однак Бруно Гімараес не реалізував пенальті — його удар з 11-метрової позначки відбив воротар норвежців Ер'ян Нюланн.

Перший тайм закінчився без забитих голів. У другому таймі головний тренер бразильської збірної Карло Анчелотті випустив на заміну Ендріка та Неймара, щоб освіжити атаку своєї команди.

Але на 79-й хвилині забили норвежці — Ерлінг Голанд ударом головою замкнув подачу Андреаса Шельдерупа з лівого флангу.

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

На 90-й хвилині підопічні Столе Сольбаккена закріпили свою перевагу в рахунку — Голанд оформив дубль, низом пробивши у дальній кут після передачі Шельдерупа.

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Тепер у Голанда сім забитих м'ячів на ЧС-2026, він наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі та француза Кіліана Мбаппе на вершині бомбардирських перегонів.

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

На 90+10-й хвилині "селесао" скоротили відставання — Неймар реалізував пенальті, який було призначено за фол Лео Естігора проти Каземіро. Але на більше часу в бразильців уже не залишилося.

Для Неймара цей гол став 80-м за збірну Бразилії в 130-му матчі за національну команду. Це його 9-й забитий м'яч на чемпіонатах світу.

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

Бразилія — Норвегія / © Associated Press

Таким чином, збірна Норвегії вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем матчу Мексика — Англія, який відбудеться у понеділок, 6 липня, о 03:00 за київським часом.

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Для норвежців перемога над бразильцями стала історичною — "вікінги" вперше вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Збірна Норвегії / © Associated Press

Збірна Норвегії / © Associated Press

На поточному Мундіалі норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу Голанд і Ко обіграли Кот-д'Івуар (2:1).

Збірна Бразилії посіла перше місце у групі C, зігравши внічию з Марокко (1:1), а також розгромивши Гаїті (3:0) та Шотландію (3:0). В 1/16 фіналу команда Анчелотті здобула вольову перемогу над ​​Японією (2:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Франція вирвала перемогу над Парагваєм і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Марокко розгромила Канаду і стала першим чвертьфіналістом ЧС-2026.

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