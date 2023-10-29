Дубль і асист Голанда: "Манчестер Сіті" знищив "Манчестер Юнайтед" у 10-му турі АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" розгромив "Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 0:3 .

Героєм матчу став зірковий форвард "городян" Ерлінг Голанд, який відзначився дублем. Спочатку норвежець на 26-й хвилині реалізував пенальті, а потім на старті другого тайму подвоїв перевагу своєї команди після передачі Бернарду Сілви.

На 80-й хвилині підсумковий рахунок дербі встановив Філ Фоден, а Голанд додав до своїх двох голів ще й асист.

Огляд матчу

Після цього тріумфу "городяни" з 24 очками піднялися на третє місце в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли за додатковими показниками поступається "Арсеналу" та на два пункти відстає від лідера "Тоттенгема". "Манчестер Юнайтед" (15 балів) посідає восьму позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного, а "червоні дияволи" на виїзді зустрінуться з "Фулгемом". Обидва матчі відбудуться 4 листопада.

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