Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дубль і асист: Мессі влаштував феєрію в другому матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дубль і асист: Мессі влаштував феєрію в другому матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Ліонель Мессі / Фото: facebook.com/InterMiamiCF

Аргентинець допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу.

Зірковий новачок "Інтера" Маямі Ліонель Мессі став героєм матчу другого туру групового етапу Leagues Cup проти "Атланти Юнайтед".

36-річний аргентинець проводив свій другий поєдинок за "Інтер" Маямі та вперше вийшов у стартовому складі клубу MLS.

Уже на 8-й хвилині зустрічі семиразовий володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок. Після вишуканої передачі з глибини від Серхіо Бускетса він протягнув м'яч до штрафного майданчика і влучив у стійку, після чого успішно виконав добивання вже в порожні ворота.

На 22-й хвилині Мессі оформив дубль. Аргентинець розпочав атаку своєї команди і віддав передачу на лівий фланг штрафного на Роберта Тейлора, який у падінні повернув м'яч Лео, а той пробив точно у правий нижній кут.

Ще до перерви "Інтер" Маямі втретє вразив ворота суперника – відзначився Тейлор. На старті другої половини матчу фінський півзахисник оформив дубль. Цього разу Мессі виступив у ролі асистента – Лео вибіг у контратаку та зручно викотив м'яч під удар партнеру.

Мессі провів на полі 78 хвилин, після чого його замінили. Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов також вийшов у старті та відіграв 73 хвилини.

Матч завершився перемогою "Інтера" Маямі з рахунком 4:0.

Leagues Cup – це турнір між клубами MLS та мексиканської Ліги MX. Три найкращі команди Кубка ліг кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Нагадаємо, у своєму дебютному матчі за "Інтер" Маямі Мессі на останніх секундах забив переможний гол-красень прямим ударом зі штрафного.

Таким чином, після двох стартових поєдинків за новий клуб на рахунку Лео три голи і результативна передача.

Читайте також:

"Дніпро-1" поступився "Панатінаїкосу" в історичному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Ворскла – Діла: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
920
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація