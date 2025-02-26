Дубль і асист Яремчука допомогли "Олімпіакосу" знищити АЕК у першому півфіналі Кубка Греції

Форвард збірної України та "Олімпіакоса" Роман Яремчук оформив дубль і асист у першому півфінальному матчі Кубка Греції проти АЕКа.

29-річний українець вийшов у стартовому складі й на 19-й хвилині віддав результативну передачу, а потім забив два голи – на 22-й на 54-й хвилинах.

Зустріч закінчилася розгромною перемогою команди Яремчука з рахунком 6:0. Українець був замінений на 73-й хвилині.

Поєдинок-відповідь між АЕКом і "Олімпіакосом" відбудеться 2 квітня в Афінах. Переможець двоматчевого протистояння вийде до фіналу.

Додамо, цього сезону Роман відзначився 4 голами та 2 асистами у 22 матчах за "Олімпіакос".

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