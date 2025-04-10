Дубль і асист Мессі допомогли "Інтеру" Маямі вибити клуб українця з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ (відео)

Ліонель Мессі / © x.com/InterMiamiCF

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Дубль і асист зіркового аргентинського форварда Ліонеля Мессі допомогли "Інтеру" Маямі перемогти "Лос-Анджелес" українського захисника Артема Смолякова у чвертьфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Перша зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "Лос-Анджелеса". Однак у матчі-відповіді клуб, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем, зумів нівелювати відставання, здобувши перемогу з рахунком 3:1 .

Все почалося з того, що на 9-й хвилині "Лос-Анджелес" відкрив рахунок у матчі завдяки голу Аарона Лонга.

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На 31-й хвилині Мессі міг зрівнювати рахунок у поєдинку, але його гол було скасовано – аргентинець розіграв штрафний без свистка арбітра.

Утім, уже через чотири хвилини Лео забив за правилами, з меж штрафного майданчика точно пробивши у дальню "дев'ятку".

Після перерви маямці відновили паритет у доматчевому протистоянні – на 61-й хвилині Мессі віддав результативну передачу, після якої гол забив Ноа Аллен.

А на 84-й хвилині Мессі оформив дубль, реалізувавши пенальті. Тож "Інтер" Маямі тріумфував 3:2 за сумою двох матчів і пробився до наступної стадії турніру.

Український захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков провів весь матч на лавці для запасних.

У лютому цього року Смоляков перейшов до "Лос-Анджелеса" з житомирського "Полісся", підписавши контракт до 2028 року.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Лос-Анджелес"

У півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ команда Мессі зустрінеться з канадським "Ванкувер Вайткепс". Перший матч відбудеться 23 квітня, поєдинок-відповідь – 30 квітня.

В іншому півфіналі турніру позмагаються два мексиканські клуби – "Тігрес" та "Крус Асуль".

Раніше повідомлялося, що гравець "Барселони" повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів.