Дубль і два асисти Мессі дозволили "Інтеру" Маямі розгромом закріпитися на вершині МЛС (відео)

Цього сезону МЛС аргентинець уже забив 9 голів та зробив 8 асистів у 7 поєдинках.

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі став героєм виїзного матчу 11-го туру регулярного чемпіонату МЛС проти "Нью-Інгленд Революшн" ( 1:4 ).

36-річний аргентинець зіграв повний поєдинок, відзначивись двома забитими голами і двома результативними передачами.

Гості попустили вже на першій хвилині – відзначився Томас Чанкалай. На 32-й хвилині Мессі зрівняв рахунок у зустрічі після передачі Роберта Тейлора.

У другому таймі Лео оформив дубль – цього разу він на 68-й хвилині відправив м'яч у ворота суперника, скориставшись пасом Серхіо Бускетса, з яким раніше разом грав за "Барселону".

Наприкінці матчу Мессі долучився до ще двох голів своєї команди, асистуючи Бенджаміну Кремаскі та Луїсу Суаресу, який є його давнім другом ще від часів спільних виступів у складі "Барселони".

Зазначимо, що цього сезону Мессі провів 7 матчів у МЛС, забивши 9 голів і віддавши 8 асистів.

До слова, український захисник Сергій Кривцов не потрапив до заявки на поєдинок – ексгравець донецького "Шахтаря" не грає за клуб від 23 березня, а продовжує відновлюватися від травми.

Огляд матчу "Нью-Інгленд Революшн" – "Інтер" Маямі

Перемога дозволила клубу з Маямі, власником якого є знаменитий ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, стати одноосібним лідером Східної конференції. Відрив Мессі та Ко від "Цинцинатті", який з матчем у запасі йде другим, складає три залікові пункти. "Нью-Інгленд Революшн" (4 бали) замикає турнірну таблицю.

Наступний матч "Інтер" Маямі проведе 5 травня вдома проти "Нью Йорк Ред Буллс" в рамках чергового туру МЛС.

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