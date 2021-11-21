Дубль Ібрагімовича не зарадив: "Мілан" у надрезультативному матчі зазнав першої поразки в сезоні Серії А (відео)

Дубль Ібрагімовича не зарадив: "Мілан" у надрезультативному матчі зазнав першої поразки в сезоні Серії А (відео)

"Россонері" не скористалися шансом очолити турнірну таблицю.

"Мілан" на виїзді несподівано програв "Фіорентіні" в матчі 13-го туру італійської Серії А - 3:4 .

У першому таймі господарі шокували "россонері" двома голами, які забили Альфред Данкан і Ріккардо Сапонара.

На 60-й хвилині "фіалки" довели справу до розгрому - відзначився Душан Влахович.

Підопічні Стефано Піолі не опустили руки та зуміли скоротити відставання до мінімуму - дубль оформив Златан Ібрагімович.

Однак на 85-й хвилині "Фіорентина" забила четвертий гол у ворота "Мілана" - Влахович зробив дубль. На шостій компенсованій хвилині захисник "фіалок" Лоренцо Венуті зрізав м'яч у власні ворота, проте відігратися в "россонері" вже не було часу.

Для "Мілана" ця поразка стала першою в поточному сезоні Серії А. До цього підопічні Піолі здобули 10 перемог і два рази зіграли внічию.

"Россонері" (32 бали) не зуміли обійти "Наполі" (32) на вершині турнірної таблиці. 21 листопада "партенопейці" можуть вийти в одноосібні лідери чемпіонату, якщо візьмуть очки в матчі з "Інтером". "Фіорентина" (21 бал) піднялася на шосту позицію.

У 14-му турі Серії А "Мілан" 28 листопада прийме "Сассуоло", а "фіалки" днем раніше завітають в гості до "Емполі".

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