Дубль Кріштіану, гол Лео: Роналду та Мессі влаштували надрезультативний спаринг у Саудівській Аравії

У четвер, 19 січня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся матч у рамках виставкового туніру Winter Tour-2023 між французьким ПСЖ і об'єднаною командою гравців місцевих клубів "Аль-Хіляль" і "Аль-Наср".

Битва між двома легендами світового футболу – Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду – завершилася з рахунком 4:5 на користь команди тріумфатора чемпіонату світу-2022.

У першому таймі команди по два рази вразили ворота одна одної. На дубль Роналду, який відзначився з пенальті та з гри, парижани відповіли голами Мессі та Маркіньйоса. Крім того, Неймар у компенсований до першого тайму час не реалізував пенальті.

Додамо, що наприкнці першого тайму з поля було вилучено захисника парижан Хуана Берната за фол останньої надії.

Після перерви глядачі побачили ще п'ять м'ячів – два у виконанні об'єднаної команди саудитів та три від паризького клубу. За господарів забивали Чжанг Хьюн Су та Таліска. Своєю чергою, за ПСЖ відзначилися Серхіо Рамос, Юго Екітіке та Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті.

Найкращим гравцем товариського матчу був визнаний Роналду. Зазначимо, що це був його дебютний поєдинок у Саудівській Аравії.

Фото: Associated Press

Огляд матчу

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року португалець перебрався до "Аль-Насра", підписавши контракт до літа 2025 року. У новому клубі він зароблятиме "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

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