Дубль Левандовські: "Барселона" з новим тренером обіграла "Валенсію" на старті Ла Ліги (відео)

Каталонці здобули вольову перемогу в першому матчі під керівництвом Гансі Фліка.

"Барселона" на виїзді обіграла "Валенсію" в матчі першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Месталья" завершився з рахунком 1:2 .

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами. На 44-й хвилині Уго Дуро вивів "кажанів" вперед, але 45+5-й хвилині Роберт Левандовські зрівняв рахунок, замкнувши простріл 17-річного Ламіна Ямаля.

На початку другого тайму Левандовські оформив дубль – польський форвард на 49-й хвилині реалізував пенальті. Відігратися "Валенсія" вже не зуміла.

Огляд матчу "Валенсія" – "Барселона"

Зазначимо, що це був перший офіційний матч "Барселони" під керівництвом Гансі Фліка, який наприкінці травня замінив на посаді головного тренера Хаві Ернандеса.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" 24 серпня приймуть "Атлетик" Більбао. Днем раніше "кажани" на виїзді позмагаються із "Сельтою".

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