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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Дубль Мбаппе допоміг Франції розгромити Ірак та вийти до плейоф ЧС-2026

Зустріч призупиняли на тривалий час через грозу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франція — Ірак

Франція — Ірак / © Associated Press

Збірна Франції розгромила команду Іраку в матчі другого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 3:0.

"Ле Бле" відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі, коли Кіліан Мбаппе з лінії штрафного майданчика пробив у дальній кут з передачі Майкла Олісе.

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Після першого тайму матч перервали через грозу. Пауза в грі затягнулася на тривалий час — це пов'язано з особливими правилами безпеки у США.

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Після повернення на поле Мбаппе на старті другого тайму оформив дубль — на 54-й хвилині він забив з передачі Усмана Дембеле.

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Для Кіліана це 15-й і 16-й голи на чемпіонатах світу. Тепер він ділить з ексфорвардом збірної Німеччини Мірославом Клозе друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії Мундіалів — рекорд належить аргентинцю Ліонелю Мессі, який забив 18 м'ячів на ЧС.

На 66 хвилині підопічні Дідьє Дешама зробили рахунок розгромним — Дембеле на правому фланзі штрафного майданчика отримав м'яч від Олісе та відправив його у дальній кут.

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

  • У стартовому турі цієї групи Франція здолала Сенегал (3:1), а Норвегія розбила Ірак (4:1).

  • В іншому поєдинку 2-го туру квартету I норвежці перемогли сенегальців (3:2).

  • Після другого туру Франція та Норвегія (по 6 очок) забезпечили собі вихід до плейоф. Сенегал та Ірак поки що залишаються без залікових балів.

  • У заключному третьому турі Франція зіграє з Норвегією, а Ірак позмагається із Сенегалом. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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