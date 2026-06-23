Дубль Мбаппе допоміг Франції розгромити Ірак та вийти до плейоф ЧС-2026

Франція — Ірак / © Associated Press

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Збірна Франції розгромила команду Іраку в матчі другого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 3:0 .

"Ле Бле" відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі, коли Кіліан Мбаппе з лінії штрафного майданчика пробив у дальній кут з передачі Майкла Олісе.

Франція — Ірак / © Associated Press

Після першого тайму матч перервали через грозу. Пауза в грі затягнулася на тривалий час — це пов'язано з особливими правилами безпеки у США.

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Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Після повернення на поле Мбаппе на старті другого тайму оформив дубль — на 54-й хвилині він забив з передачі Усмана Дембеле.

Франція — Ірак / © Associated Press

Для Кіліана це 15-й і 16-й голи на чемпіонатах світу. Тепер він ділить з ексфорвардом збірної Німеччини Мірославом Клозе друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії Мундіалів — рекорд належить аргентинцю Ліонелю Мессі, який забив 18 м'ячів на ЧС.

На 66 хвилині підопічні Дідьє Дешама зробили рахунок розгромним — Дембеле на правому фланзі штрафного майданчика отримав м'яч від Олісе та відправив його у дальній кут.

Франція — Ірак / © Associated Press

У стартовому турі цієї групи Франція здолала Сенегал (3:1), а Норвегія розбила Ірак (4:1).

В іншому поєдинку 2-го туру квартету I норвежці перемогли сенегальців (3:2).

Після другого туру Франція та Норвегія (по 6 очок) забезпечили собі вихід до плейоф. Сенегал та Ірак поки що залишаються без залікових балів.

У заключному третьому турі Франція зіграє з Норвегією, а Ірак позмагається із Сенегалом. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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