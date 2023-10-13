Дубль Мбаппе дозволив Франції перемогти Нідерланди та оформити вихід на Євро-2024 (відео)

Збірна Франції обіграла команду Нідерландів у матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі завершилася з рахунком 1:2 .

Героєм поєдинку став зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, якому вдалося оформити дубль.

24-річний форвард "триколірних" відкрив рахунок уже на сьомій хвилині, а гольову передачу заніс до свого активу Жонатан Клос.

На початку другого тайму Мбаппе розвинув успіх "Ле Бле", забивши свій другий гол у матчі. Цього разу в ролі асистента виступив Адріан Рабйо.

На 83-й хвилині "Помаранчеві" скоротили відставання в рахунку – Квіліндсхі Гартман відзначився з передачі Стівена Бергвейна, однак врятуватися від поразки господарям не вдалося.

Для підопічних Дідьє Дешама ця перемога стала шостою в шести поєдинках поточного відбору на континентальну першість.

Огляд матчу

В іншому матчі сьомого туру цієї групи Греція на виїзді перемогла Ірландію – 0:2.

Франція з 18 очками лідирує в групі B та достроково гарантувала собі путівку на Євро-2024. Нідерланди (9 балів) посідають третю позицію та відстають на три очки від Греції, яка провела на один матч більше. Замикають квінтет Ірландія (3) та Гібралтар (0).

У наступному турі 16 жовтня Греція прийме Нідерланди, а Гібралтар вдома зіграє з Ірландією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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