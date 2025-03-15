Дубль Мбаппе дозволив "Реалу" здолати "Вільярреал" і вийти на перше місце в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді здобув перемогу над "Вільярреалом" у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 1:2 .

"Жовта субмарина" відкрила рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – відзначився Хуан Фойт.

Утім, що до перерви "вершкові" не лише відігралися, а й вийшли вперед. Дубль оформив Кіліан Мбаппе, у якого тепер 20 голів у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії. Французький форвард лише на один забитий м'яч відстає у перегонах бомбардирів від польського нападника "Барселони" Роберта Левандовські.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа, який був викликаний на матчі плейоф Ліги націй проти України.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Реал" Мадрид

Завдяки цій перемозі "Реал" (60 очок) очолив турнірну таблицю Ла Ліги – "бланкос" на три бали випереджають "Барселону", яка має два матчі в запасі. "Вільярреал" (44 пункти) посідає п'яту сходинку.

У наступному турі Примери "вершкові" 29 березня приймуть "Леганес", а "Жовта субмарина" днем пізніше на виїзді зійдеться з "Хетафе". Матчі відбудуться після міжнародної паузи.

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