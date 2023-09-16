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Дубль Мбаппе не допоміг: ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні чемпіонату Франції (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Дубль Мбаппе не допоміг: ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні чемпіонату Франції (відео)

Кіліан Мбаппе / Фото: Associated Press

Підопічні Луїса Енріке у результативному матчі поступилися "Ніцці".

ПСЖ зазнав поразки від "Ніцци" у домашньому матчі 5-го туру чемпіонату Франції2:3.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 21-й хвилині гостей вивів уперед Терем Моффі, але вже за вісім хвилин рахунок у грі зрівняв Кіліан Мбаппе.

Одразу після перерви "Ніцца" зусиллями Гаетана Лаборда знову захопила лідерство, а на 68-й хвилині збільшила свою перевагу завдяки точному удару Моффі, який оформив дубль.

Наприкінці матчу парижани скоротили відставання – на 87-й хвилині Мбаппе забив свій другий гол у цьому поєдинку, проте врятуватися від поразки чинному чемпіону не вдалося.

Огляд матчу

Для ПСЖ це перша поразка у нинішньому розіграші Ліги 1. Команда Луїса Енріке з 8 очками посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Ніцца" з 9 балами йде на другій позиції.

У наступному турі ПСЖ 24 вересня вдома зустрінеться з "Марселем", а "Ніцца" 22 вересня на виїзді зіграє проти "Монако".

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Дата публікації
Перегляди
234
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