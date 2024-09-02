Дубль Мбаппе приніс "Реалу" без Луніна непросту перемогу над "Бетісом" у Ла Лізі (відео)

Кіліан відзначився своїми першими двома голами у чемпіонаті Іспанії.
Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома переміг "Бетіс" у заключному матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:0.
Підопічні Карло Анчелотті тривалий час не могли забити і відкрили рахунок лише на 67-й хвилині зустрічі – після передачі від Феде Вальверде своїм першим голом у Примері відзначився суперзірковий новачок Кіліан Мбаппе.
На 75-й хвилині "вершкові" закріпили свій успіх – Мбаппе оформив дубль, реалізувавши пенальті. Гості нічим відповісти не зуміли.
Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "Реала" уже традиційно цього сезону захищав Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Бетіс"
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