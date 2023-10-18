Дубль Мессі допоміг Аргентині здобути перемогу та зміцнити лідерство у відборі на ЧС-2026 (відео)

Чинні чемпіони світу продовжують йти без очкових втрат у кваліфікації на наступний Мундіаль.

Збірна Аргентини на виїзді обіграла команду Перу в матчі четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у місті Ліма завершився з рахунком 0:2 .

Героєм зустрічі став капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі. Форвард "Інтера" Маямі відзначився дублем. На 32-й хвилині він відкрив рахунок у матчі після передачі Ніколаса Гонсалеса.

А через десять хвилин Мессі подвоїв перевагу своєї команди. Цього разу асист заніс до свого активу Енцо Фернандес.

Огляд матчу

Для аргентинців це четверта поспіль перемога на старті кваліфікації до ЧС-2026. Підопічні Ліонеля Скалоні з 12 очками впевнено очолюють групу південноамериканського відбору.

Команда Перу з одним набраним балом розташовується на передостанній, 9-й позиції.

Зазначимо, що збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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