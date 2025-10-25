ТСН у соціальних мережах

Дубль Мессі допоміг "Інтеру" Маямі здобути перемогу на старті плейоф МЛС

Підопічні Хав'єра Маскерано повели в серії до двох перемог.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

"Інтер Маямі" на своєму полі обіграв "Нешвілл" (3:1) у першому матчі 1/8 фіналу плейоф МЛС.

Героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який відзначився дублем. Також 38-річний аргентинець заніс до свого активу результативну передачу.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Нешвілл"

Зазначимо, що серія триватиме до двох перемог одного з клубів. Наступний поєдинок проти "Нешвілла" підопічні Хав'єра Маскерано проведуть на виїзді в ніч проти 2 листопада.

Раніше повідомлялося, що Мессі став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС. За 28 матчів він забив 29 голів і зробив 19 асистів.

Цього тижня Ліонель подовжив контракт з американським клубом до кінця 2028 року.

Нагадаємо, у жовтні Мессі встановив світовий рекорд за кількістю асистів у матчах за національну збірну.

