Дубль Мессі допоміг "Інтеру" Маямі здобути перемогу на старті плейоф МЛС

Ліонель Мессі

"Інтер Маямі" на своєму полі обіграв "Нешвілл" ( 3:1 ) у першому матчі 1/8 фіналу плейоф МЛС.

Героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який відзначився дублем. Також 38-річний аргентинець заніс до свого активу результативну передачу.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Нешвілл"

Зазначимо, що серія триватиме до двох перемог одного з клубів. Наступний поєдинок проти "Нешвілла" підопічні Хав'єра Маскерано проведуть на виїзді в ніч проти 2 листопада.

Раніше повідомлялося, що Мессі став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС. За 28 матчів він забив 29 голів і зробив 19 асистів.

Цього тижня Ліонель подовжив контракт з американським клубом до кінця 2028 року.

Нагадаємо, у жовтні Мессі встановив світовий рекорд за кількістю асистів у матчах за національну збірну.