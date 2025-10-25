- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Дубль Мессі допоміг "Інтеру" Маямі здобути перемогу на старті плейоф МЛС
Підопічні Хав'єра Маскерано повели в серії до двох перемог.
"Інтер Маямі" на своєму полі обіграв "Нешвілл" (3:1) у першому матчі 1/8 фіналу плейоф МЛС.
Героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який відзначився дублем. Також 38-річний аргентинець заніс до свого активу результативну передачу.
Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Нешвілл"
Зазначимо, що серія триватиме до двох перемог одного з клубів. Наступний поєдинок проти "Нешвілла" підопічні Хав'єра Маскерано проведуть на виїзді в ніч проти 2 листопада.
Раніше повідомлялося, що Мессі став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС. За 28 матчів він забив 29 голів і зробив 19 асистів.
Цього тижня Ліонель подовжив контракт з американським клубом до кінця 2028 року.
Нагадаємо, у жовтні Мессі встановив світовий рекорд за кількістю асистів у матчах за національну збірну.