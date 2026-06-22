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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
606
Час на прочитання
2 хв

Дубль Мессі приніс Аргентині перемогу над Австрією та путівку до плейоф ЧС-2026

Спочатку Ліонель не реалізував пенальті, але потім двічі забив з гри, ставши найкращим бомбардиром в історії Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Аргентина — Австрія

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Збірна Аргентини перемогла команду Австрії в матчі другого туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 2:0.

Уже на старті зустрічі "альбіселесте" заробили пенальті — Штефан Пош порушив правила проти Лаутаро Мартінеса у власному штрафному майданчику.

Однак капітан аргентинців Ліонель Мессі на 9-й хвилині не реалізував 11-метровий, не влучивши у ворота австрійців.

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Утім, на 38-й хвилині Мессі реабілітувався — він у центрі штрафного майданчика ударом у дотик у ближній кут замкнув простріл Факундо Медіни з лівого флангу.

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Аргентина — Австрія / © Associated Press

Завдяки цьому Лео став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Це його 17-й гол на Мундіалях — 38-річний аргентинець обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе, на рахунку якого 16 м'ячів.

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Мессі оформив дубль, оновивши свій рекорд за кількістю голів на чемпіонатах світу — 18 забитих м'ячів..

  • У стартовому турі аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир (3:0), тоді як австрійці розібралися з Йорданією (3:1).

  • Наразі Аргентина (6 очок) лідирує у квартеті J та гарантувала собі вихід до плейоф. Австрія (3 бали) йде другою. Йорданія та Алжир поки що не набирали залікових пунктів.

  • Інший поєдинок 2-го туру групи J між командами Йорданії та Алжиру відбудеться у вівторок, 23 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
606
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