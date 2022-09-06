Дубль новачка та феєрія Мудрика: "Шахтар" сенсаційно знищив суперника у стартовому матчі групи Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" провів матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпцига".

Донецький "Шахтар" здолав німецький РБ "Лейпциг" у матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:4 .

Рахунок матчу відкрив на 16-й хвилині новачок "гірників" Мар'ян Швед. Він підтиснув голкіпера суперників за межами штрафного, той помилився, а Швед відправив круглого до порожніх воріт.

У другому таймі німці зрівняли рахунок - на 57-й хвилині відзначився Мохамед Сімакан. Француз розстріляв ворота з правого флангу штрафного. Однак вже через дві хвилини Швед відзначився дублем - Михайло Мудрик передачею знайшов Мар'яна, який рикошетом спрямував м'яч повз голкіпера.

На 76-й хвилині матчу Мудрик забив третій гол "Шахтаря". Перебуваючи в вільній зоні, Михайло отримав чудову передачу на продовження перспективної контратаки. Він приборкав м'яч, перш ніж сильним ударом із близької відстані спрямувати його повз безсилого воротаря.

За чотири хвилини до кінця поєдинку з передачі Мудрика відзначився Лассіна Траоре - він переграв голкіпера майстерним ударом. Зазначимо, що нападник збірної Буркіна-Фасо пропустив більшу частину минулого сезону через травму коліна.

В іншому матчі групи F мадридський "Реал" переграв "Селтік". "Вершкові" відправили у ворота суперника три голи.

Рахунок матчу було відкрито лише у другому таймі - на 56-й хвилині відзначився Вінісіус Жуніор. Через чотири хвилини Лука Модріч подвоїв перевагу іспанської команди, а Еден Азар на 77-й хвилині поставив крапку у поєдинку.

У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала".

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