Дубль Роналду допоміг "Аль-Насру" розгромити суперника в азійській Лізі чемпіонів (відео)

39-річний португалець забив свої 922-й та 923-й голи у професійній кар'єрі.

Португальський форвард Кріштіану Роналду допоміг саудівському "Аль-Насру" розгромити "Аль-Васл" з ОАЕ в матчі 7-го туру азійської Ліги чемпіонів. Поєдинок в Ер-Ріяді завершився з рахунком 4:0 .

39-річний португалець вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 81 хвилину. За цей час КріРо встиг відзначитися дублем.

На 44-й хвилині Кріштіану реалізував пенальті, а на 78-й хвилині в центрі штрафного майданчика високо вистрибнув у повітря та головою замкнув подачу Садіо Мане з лівого флангу.

This was Cristiano Ronaldo’s last goal before he turns 40 years old.

pic.twitter.com/tNqF1fusNh — FOOTBALL TODAY (@FootballtodayPR) February 4, 2025

Для Роналду ці голи стали 922-м та 923-м у професійній кар'єрі. Цього сезону Кріштіану забив 28 м'ячів та віддав 5 асистів у 30 матчах за клуб та збірну.

Роналду, якому вже 5 лютого виповниться 40 років, відзначався голами у кожному з чотирьох останніх поєдинків.

"Аль-Наср" (16 очок) посідає третє місце у Західній групі Ліги чемпіонів і достроково вийшов до плейоф. "Аль-Васл" (11 балів) перебуває на 5-й позиції і також пробився до 1/8 фіналу.

"Я найкращий гравець у світі, я в це вірю. Я швидкий, сильний, забиваю головою, обома ногами, ніхто ніколи не був досконалішим за мене. Я найбільш досконалий у світі.

Сказати, що Кріштіану не найдосконаліший – це брехня. Ви можете віддати перевагу Пеле, Мессі, Марадоні, я це розумію і поважаю", – наводить слова Кріштіану авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Роналду став гравцем "Аль-Насра" наприкінці грудня 2022 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє 200 мільйонів доларів на рік.

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