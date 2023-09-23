Дубль Роналду допоміг "Аль-Насру" виграти "перестрілку" в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

У португальця 9 голів та 4 асисти в останніх п'яти матчах місцевої першості.

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду допоміг своєму клубу перемогти "Аль-Ахлі" у поєдинку 7-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Видовищна зустріч завершилася з рахунком 4:3 .

38-річний португалець відзначився у цій грі дублем. Уже на четвертій хвилині матчу він відкрив рахунок після передачі Садіо Мане.

На 17-й хвилині перевагу господарів подвоїв Андерсон Таліска. Гості скоротили відставання на 30-й хвилині зусиллями Франка Кессьє. Перед перервою "Аль-Наср" повернув собі перевагу у два м'ячі – Таліска оформив дубль.

На початку другого тайму команди обмінялися голами. На 50-й хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті, дозволивши "Аль-Ахлі" знову наблизитися в рахунку. Проте вже за дві хвилини Роналду влучно пробив у лівий нижній кут з напівкола перед штрафним майданчиком, таким чином зробивши дубль у цьому матчі.

На 87-й хвилині гол Фіраса Аль-Бурайкана подарував "Аль-Ахлі" надію на порятунок, але забити ще уникнути поразки гостям не вдалося.

Варто зазначити, що Роналду забив 9 голів та віддав 4 асисти в останніх п'яти матчах за "Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він очолює список найкращих бомбардирів ліги.

За підсумками семи турів "Аль-Наср" з 15 очками посідає п'яте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи на три бали від лідера – "Аль-Іттіхада" Каріма Бензема. "Аль-Ахлі" також має 15 пунктів і йде шостим.

У наступному турі підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру 29 вересня на виїзді зіграють з "Аль-Таі". Днем пізніше "Аль-Ахлі" прийматиме "Аль-Іттіфак", який очолює легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард.

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