Дубль Роналду допоміг "Аль-Насру" знищити команду Бензема у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Кріштіану вийшов переможцем з протистояння двох володарів "Золотого м'яча".

"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду розгромив "Аль-Іттіхад" французького нападника Каріма Бензема у виїзному матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії – 2:5 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – на 14-й хвилині Бензема віддав гольовий асист на марокканця Абдерразака Хамдаллу. Через п'ять хвилин "Аль-Наср" відігрався – Роналду реалізував пенальті.

На 38-й хвилині гості вийшли вперед – Андерсон Таліска вдізначився після передачі Алекса Теллеса.

На початку другого тайму рахунок знову став рівним – на 51-й хвилині дубль оформив Хамдалла.

На 66-й хвилині "Аль-Іттіхад" залишився в меншості – колишній захисник "Ліверпуля" Фабінью відмахнувся від суперника у власному штрафному та "привіз" пенальті, отримавши другу жовту картку.

Роналду з 11-метрової позначки не схибив і таким чином зробив дубль у матчі, забивши свій 19-й гол поточного розіграшу саудівської ліги.

Ближче до кінця поєдинку підопічні екстенера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру збільшили свою перевагу в в рахунку, двічі спіймавши суперника на контратаках. Дубль записав до свого активу Садіо Мане, забивши на 75-й і 82-й хвилинах. Асистували сенегальцю Таліска і Отавіу.

Зазначимо, що обидва володарі "Золотого м'яча" – Роналду та Бензема – вийшли у стартових складах своїх команд і провели на полі увесь матч.

Огляд матчу "Аль-Іттіхад" – "Аль-Наср"

Після цієї перемоги "Аль-Наср" (43 очки) залишився на другому місці, але скоротив відставання від лідера "Аль-Хіляля" до 7 балів. "Аль-Іттіхад", який є чинним чемпіоном Саудівської Аравії, з 28 пунктами посідає шосту позицію – підопічні Марсело Гальярдо програли кожен із трьох останніх матчів.

У наступному турі Роналду та Ко 30 грудня зіграють на виїзді проти "Аль-Таавона". Того ж дня Аль-Іттіхад" вирушить у гості до "Аль-Таі".

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