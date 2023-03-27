Дубль Роналду допоміг Португалії вдруге поспіль розгромно перемогти у відборі на Євро-2024 (відео)

Команда Роберто Мартінеса очолює свою відбіркову групу після двох стартових турів.

Збірна Португалії на виїзді розбила Люксембург у матчі 2-го туру відбору на Євро-2024 – 0:6 .

У першому таймі португальці чотири рази розписалися у воротах суперника. Дубль оформив Кріштіану Роналду, який відзначився на 9-й і 31-й хвилинах. Ще по голу забили Жоау Феліш і Бернарду Сілва.

Після перерви підопічні Роберто Мартінеса продовжили гольову феєрію. На 77-й хвилині м'яч до сітки воріт господарів відправив Отавіу, а за дві хвилини до кінця основного часу крапку в цій зустрічі поставив Рафаел Леау.

Зазначимо, що за кілька хвилин перед своїм голом Леау не зумів реалізувати пенальті.

Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі 64 хвилини, після чого його замінив Гонсалу Рамуш.

Огляд матчу

Для Португалії це друга поспіль розгромна перемога на старті кваліфікації на континентальну першість. У першому турі португальці розбили Ліхтенштейн з рахунком 4:0, а Роналду також записав до свого активу дубль.

В інших матчах другого туру групи J Ісландія на виїзді знищила Ліхтенштейн (0:7), а Словаччина вдома перемогла команду Боснії та Герцеговини (2:0).

Після другого туру Португалія очолює цю групу з 6 очками у своєму активі. На другому місці – Словаччина (4). Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (3), Ісландія (3), Люксембург (1) і Ліхтенштейн (0).

Матчі 3-го туру групи J кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 17 червня: Португалія – Боснія та Герцеговина, Ісландія – Словаччина, Люксембург – Ліхтенштейн.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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