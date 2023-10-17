Дубль Роналду допоміг Португалії здобути нищівну перемогу у відборі на Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 на виїзді розбила команду Боснії і Герцеговини – 0:5 .

Усі п'ять голів португальці забили ще в першому таймі. Дубль оформив Кріштіану Роналду – на п'ятій хвилині форвард саудівського "Аль-Насра" відкрив рахунок, реалізувавши пенальті, а на 20-й хвилині вже з гри подвоїв перевагу своєї збірної.

Потім по голу забили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу та Жоау Феліш. Після перерви рахунок на табло не змінився.

Огляд матчу

Для Португалії, яка ще за підсумками минулого туру вийшла до фінального турніру Євро-2024, це восьма поспіль перемога у нинішньому відборі. Підопічні Роберто Мартінеса з 24 очками лідирують у групі J. Боснія і Герцеговина (9 балів) посідає п'яту позицію.

У наступному турі кваліфікації на континентальну першість 16 листопада Португалія зіграє з Ліхтенштейном, а Боснія і Герцеговина протистоятиме Люксембургу.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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